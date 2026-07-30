https://news.day.az/world/1850911.html В Visa ожидаются сокращения сотрудников Американская компания Visa планирует сократить около 2,6 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора компании Райана МакИнерни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, подобное решение является правильным для Visa, ее клиентов и партнеров.

В Visa ожидаются сокращения сотрудников

В мире, 30 июля 2026 00:01 (UTC +04:00) 648
В Visa ожидаются сокращения сотрудников

Американская платежная компания Visa объявила о планах сократить около 2,6 тысячи сотрудников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обращение генерального директора Райана МакИнерни.

По словам главы компании, этот шаг отвечает долгосрочным интересам Visa, а также ее клиентов и партнеров. Он отметил, что оптимизация позволит повысить эффективность работы и направить дополнительные инвестиции в наиболее перспективные направления бизнеса.

Как уточняет Bloomberg, под сокращение попадут почти 7% сотрудников компании. В первую очередь изменения затронут подразделения, отвечающие за разработку продуктов и технологические решения.

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