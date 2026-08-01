Сотни домов во Франции сгорели

Во время масштабных лесных пожаров во французской коммуне Ле-Порж в департаменте Жиронда было уничтожено почти 200 домов. Об этом пишет газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители коммуны заявили, что пожарные бросили основные силы на защиту элитной недвижимости на полуострове Кап-Ферре и оставили их населенный пункт без помощи. Они отметили, что никто не предупредил их об эвакуации заранее, когда пламя подошло к Ле-Порж. После того, как населенный пункт опустел, оставленные дома разграбили мародеры.

В ответ на жалобы жителей коммуны власти заявили, что сейчас необходимо сосредоточиться на ликвидации пожаров, вместо того, чтобы "искать виновных".