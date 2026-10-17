https://news.day.az/world/1867835.html Во Франции продолжают бушевать беспорядки - ВИДЕО Во Франции продолжают бушевать беспорядки. Как передает Day.Az, столкновения протестующих с полицией происходят в Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других городах. Участники акций жгут автомобили, громят здания и забрасывают силовиков пиротехникой. Полиция применяет водометы, дубинки, слезоточивый газ и дымовые гранаты.
Во Франции продолжают бушевать беспорядки - ВИДЕО
Во Франции продолжают бушевать беспорядки.
Как передает Day.Az, столкновения протестующих с полицией происходят в Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других городах. Участники акций жгут автомобили, громят здания и забрасывают силовиков пиротехникой.
Полиция применяет водометы, дубинки, слезоточивый газ и дымовые гранаты.
В Лионе загорелся туристический офис, в Бордо сообщается о разрушении здания биржевого дворца. В Марселе вспыхнули ожесточённые столкновения, а в Париже протестующие поджигают машины.
МВД Франции обвиняет в организации беспорядков ультралевые группировки.
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