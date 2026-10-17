Во Франции продолжают бушевать беспорядки - ВИДЕО

Во Франции продолжают бушевать беспорядки.

Как передает Day.Az, столкновения протестующих с полицией происходят в Париже, Лионе, Марселе, Бордо и других городах. Участники акций жгут автомобили, громят здания и забрасывают силовиков пиротехникой.

Полиция применяет водометы, дубинки, слезоточивый газ и дымовые гранаты.

В Лионе загорелся туристический офис, в Бордо сообщается о разрушении здания биржевого дворца. В Марселе вспыхнули ожесточённые столкновения, а в Париже протестующие поджигают машины.

МВД Франции обвиняет в организации беспорядков ультралевые группировки.