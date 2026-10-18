https://news.day.az/world/1867860.html В Париже на фоне беспорядков разгромили бутик Céline - ВИДЕО В Париже на фоне протестов и столкновений группа людей разграбила бутик французского бренда Céline на авеню Монтень. Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях. На видео видно, как участники погрома разбивают витрины магазина и выносят товары.
В Париже на фоне беспорядков разгромили бутик Céline - ВИДЕО
В Париже на фоне протестов и столкновений группа людей разграбила бутик французского бренда Céline на авеню Монтень.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях.
На видео видно, как участники погрома разбивают витрины магазина и выносят товары. Инцидент произошел на фоне напряженной обстановки во французской столице.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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