https://news.day.az/world/1867860.html

В Париже на фоне беспорядков разгромили бутик Céline - ВИДЕО

В Париже на фоне протестов и столкновений группа людей разграбила бутик французского бренда Céline на авеню Монтень. Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях. На видео видно, как участники погрома разбивают витрины магазина и выносят товары.