Трамп поддержал Нетанияху на предстоящих выборах в Израиле

Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетанияху в преддверии предстоящих выборов.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, назвав Нетанияху "великим премьер-министром-воином" и ключевым партнером Вашингтона в противостоянии с Ираном.

Американский лидер также назвал его "единственным правильным лидером Израиля", с которым США могут завершить борьбу с Ираном.

"Нетанияху не сломался под давлением, наоборот, он стал сильнее", - подчеркнул Трамп, заявив о своей полной и безоговорочной поддержке израильского премьера в предвыборной кампании.