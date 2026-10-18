https://news.day.az/world/1867923.html Трамп поддержал Нетанияху на предстоящих выборах в Израиле Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетанияху в преддверии предстоящих выборов. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, назвав Нетанияху "великим премьер-министром-воином" и ключевым партнером Вашингтона в противостоянии с Ираном.
Трамп поддержал Нетанияху на предстоящих выборах в Израиле
Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетанияху в преддверии предстоящих выборов.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, назвав Нетанияху "великим премьер-министром-воином" и ключевым партнером Вашингтона в противостоянии с Ираном.
Американский лидер также назвал его "единственным правильным лидером Израиля", с которым США могут завершить борьбу с Ираном.
"Нетанияху не сломался под давлением, наоборот, он стал сильнее", - подчеркнул Трамп, заявив о своей полной и безоговорочной поддержке израильского премьера в предвыборной кампании.
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