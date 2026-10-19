Иран предупредил США

Иран может ответить на возможную атаку со стороны США.

Как передает Day.Az, об этом предупредил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в соцсети X.

Он отметил, что Вашингтон может попытаться "испытать удачу", но ему следует быть осторожным, поскольку у Тегерана тоже есть "незавершенные дела". "В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал лишь сильнее", - подчеркнул Аракчи.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет втянуть США в очередную войну в надежде, что это поможет ему избежать тюремного заключения.

Ранее Иран подготовился к возможному применению США самой мощной неатомной бомбы. Новый иранский министр обороны Мехрдад Эхлаки призвал американскую сторону продумать все последствия такого решения, в том числе то, сколько военнослужащих Вашингтон "вывезет в горизонтальном положении".