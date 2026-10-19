https://news.day.az/world/1867978.html Во Франции мародеры массово обносили магазины - ВИДЕО Вечер и ночь во Франции прошли спокойнее, чем предыдущие. При этом мародеры практически без сопротивления и лишнего шума продолжали грабить магазины в большинстве французских городов. Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в сети.
Во Франции мародеры массово обносили магазины - ВИДЕО
Вечер и ночь во Франции прошли спокойнее, чем предыдущие. При этом мародеры практически без сопротивления и лишнего шума продолжали грабить магазины в большинстве французских городов.
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в сети.
Полицейских на улицах было немного - вероятно, после нескольких напряженных дней обстановка временно стабилизировалась. Однако в Париже, Бордо и Лионе вечером вновь вспыхнули столкновения с полицией, которые в некоторых районах продолжались до утра.
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