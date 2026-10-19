ЕК отказалась от предложения США

Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России в рамках обсуждения украинского перемирия и подтвердила свое намерение не отменять никаких санкций против России по меньшей мере до полного завершения конфликта. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о предложении США возобновить закупки газа в России в рамках процесса мирного урегулирования на Украине, Пинью заявила: "Наша позиция остается неизменной. Председатель [Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны".

Пинью напомнила, что саммит ЕС 15-16 октября "выразил разочарование" решением США смягчить ограничения против России и начать закупать российский дизель. Пинью повторила, что Еврокомиссия продолжает верить, что нужны "скоординированные санкции" против России со стороны ЕС и США, которые якобы "могут заставить Россию" согласиться на прекращении боевых действий на условиях Киева.