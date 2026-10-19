https://news.day.az/world/1868085.html Сильные наводнения на востоке Испании - ВИДЕО В Сети появились кадры сильного наводнения на востоке Испании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самая сложная ситуация в провинциях Аликанте и Валенсия. Представляем данные кадры:
Сильные наводнения на востоке Испании - ВИДЕО
В Сети появились кадры сильного наводнения на востоке Испании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная ситуация в провинциях Аликанте и Валенсия.
Представляем данные кадры:
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