https://news.day.az/world/1868116.html Мощные лесные пожары в Индонезии - ВИДЕО Мощные лесные пожары уничтожают леса на индонезийском Борнео, оставляя орангутангов вне среды обитания, из-за чего они бродят в поисках пищи так, где ранее не появлялись. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Мощные лесные пожары в Индонезии - ВИДЕО
Мощные лесные пожары уничтожают леса на индонезийском Борнео, оставляя орангутангов вне среды обитания, из-за чего они бродят в поисках пищи так, где ранее не появлялись.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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