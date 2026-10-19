Протесты во Франции обостряют конфликт по вопросу миграции в ЕС

Беспорядки во Франции обостряют конфликт по вопросу миграции между странами Евросоюза. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ряд лидеров ЕС уже указали на либеральную миграционную политику как на козла отпущения", - написало СМИ.

Газета отметила, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и премьер Польши Дональд Туск выступили за строгую политику в отношении миграции.

По словам автора публикации, на октябрьском саммите ЕС в Брюсселе обсуждалась проблема миграции, и в этот момент в комнате царила "неблагоприятная атмосфера". Так, дипломаты назвали переговоры "ужасными", "неприятными" и "недостойными Европейского совета".

Газета написала, что сейчас в ЕС схлестнулись два лагеря. Первый видит в миграции угрозу безопасности и культуре Европы. К нему принадлежат, например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Италии Джорджия Мелони. Поддерживает миграцию, например, премьер-министр Испании Педро Санчес.

"На саммите разгорелась борьба вокруг так называемых факторов притяжения [мигрантов]. Фредериксен и Мелони хотели включить в соглашение, заключенное лидерами ЕС во время саммита, письмо с критикой амнистии Испанией [нелегальных мигрантов]. Но после того, как президент Франции Эммануэль Макрон, среди прочих, положил этому конец, соглашение так и не было достигнуто", - отметило СМИ.

С конца сентября во Франции идут массовые протесты, которые начались как выступления школьников и студентов против проблем в сфере образования. 19 октября глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля.