https://news.day.az/world/1868163.html США запретили некоторым ведомствам использовать китайскую нейросеть Власти США обязали гражданские ведомства удалить китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek из своих систем и запретили его закупки. Об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США запретили некоторым ведомствам использовать китайскую нейросеть
Власти США обязали гражданские ведомства удалить китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek из своих систем и запретили его закупки. Об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Распоряжение предусматривает удаление из систем гражданских ведомств всех продуктов DeepSeek и связанных с ней организаций. Также под запрет попали продукты и услуги сторонних разработчиков, созданные на основе технологий DeepSeek.
Кроме того, гражданские государственные ведомства США больше не могут покупать продукты и услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.
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