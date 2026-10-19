США запретили некоторым ведомствам использовать китайскую нейросеть

Власти США обязали гражданские ведомства удалить китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek из своих систем и запретили его закупки. Об этом говорится в уведомлении министерства внутренней безопасности США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Распоряжение предусматривает удаление из систем гражданских ведомств всех продуктов DeepSeek и связанных с ней организаций. Также под запрет попали продукты и услуги сторонних разработчиков, созданные на основе технологий DeepSeek.

Кроме того, гражданские государственные ведомства США больше не могут покупать продукты и услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd.