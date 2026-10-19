https://news.day.az/world/1868177.html Президент Ирана ответил на предложение Путина Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что с нетерпением ждет своего визита в Россию на встречу с главой государства Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
Президент Ирана ответил на предложение Путина
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что с нетерпением ждет своего визита в Россию на встречу с главой государства Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
В частности, в ходе встречи в Тегеране Лавров сказал иранскому президенту, что Путин ожидает его на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Передавайте президенту России Владимиру Путину от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу", - сказал в ответ Пезешкиан.
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