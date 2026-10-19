Пассажирский самолет загорелся перед взлетом в Перу - ВИДЕО
В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в столице Перу Лиме произошло возгорание на борту самолета авиакомпании LATAM Airlines, готовившегося к взлету. Всех пассажиров эвакуировали.
Как передает Day.Az, инцидент произошел утром 19 октября.
Самолет выполнял рейс LA2302 по маршруту Лима - Пьюра. Незадолго до вылета в районе левого крыла воздушного судна появились дым и пламя. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как огонь охватывает область двигателя самолета.
В авиакомпании LATAM Airlines подтвердили, что перед взлетом возникла непредвиденная техническая неисправность. В целях безопасности было принято решение эвакуировать всех пассажиров.
Представители перевозчика сообщили, что пассажирам оказывается необходимая помощь, а также организуется их отправка другими рейсами. Обстоятельства происшествия будут изучены в ходе технической проверки.
Пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал. Работа аэропорта продолжилась в штатном режиме.
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