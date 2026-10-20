СМИ написали о смерти Ким Чен Ына

Распространяются сообщения о возможном тяжелом заболевании или кончине главы КНДР Ким Чен Ына.

По неподтвержденным данным, северокорейский лидер мог перенести кровоизлияние в мозг и впасть в кому. Одновременно появились утверждения о переброске тысяч китайских военнослужащих для предотвращения возможного политического кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Star, слухи о состоянии Ким Чен Ына распространились вечером в понедельник, 19 октября. Британский таблоид опубликовал сведения о предполагаемой госпитализации руководителя КНДР и возможной подготовке Пекина к смене власти в соседнем государстве.

Согласно распространяемой версии, Ын перенес кровоизлияние в мозг, после которого потерял сознание. Утверждается, что его состояние настолько серьезное, что руководство Китая начало рассматривать сценарии политической нестабильности в Северной Корее.

Однако никаких официальных подтверждений передвижения китайских войск в Северную Корею нет.