Трамп предрек конец Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Европа не закроет границы, ей наступит конец.

"Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец", - отметил он, передает Day.Az.

Заявление прозвучало на фоне масштабных протестов и беспорядков, охвативших ряд европейских стран. Особенно напряженная ситуация сложилась во Франции, где демонстрации против роста стоимости жизни, ухудшения качества государственных услуг и проблем в системе образования переросли в столкновения с полицией, поджоги и массовые погромы.

В Париже, Марселе, Лионе и других французских городах участники беспорядков поджигали автомобили и здания, громили магазины и вступали в столкновения с правоохранителями. Тысячи человек были задержаны. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и пообещал принять жесткие меры для восстановления общественного порядка.

Протестная активность наблюдается также в Испании и Португалии, где недовольство граждан связано с дороговизной жилья, ростом повседневных расходов и социальными проблемами.

Трамп, комментируя происходящее во Франции, возложил ответственность за беспорядки на миграционную политику европейских властей. Он раскритиковал руководство страны и призвал ужесточить пограничный контроль. При этом протесты в Европе имеют разные причины, а связь нынешних французских беспорядков с иммиграцией, на которую указывает американский президент, не установлена.

На фоне продолжающихся дискуссий о миграции Евросоюз также ужесточает соответствующее законодательство. В июне 2026 года начали применяться новые правила ЕС в сфере миграции и предоставления убежища, предусматривающие усиление контроля на внешних границах и ускорение процедур возвращения лиц, не имеющих права оставаться на территории объединения.