https://news.day.az/world/1868424.html Израиль и Ливан проведут переговоры в США Делегации Израиля и Ливана сегодня проведут переговоры на рабочем уровне в городе Тампа, штат Флорида, США. Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, встречи запланированы на 20-21 октября, передает Day.Az.
Израиль и Ливан проведут переговоры в США
Делегации Израиля и Ливана сегодня проведут переговоры на рабочем уровне в городе Тампа, штат Флорида, США.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, встречи запланированы на 20-21 октября, передает Day.Az.
Основное внимание на переговорах будет уделено продвижению "Трехстороннего рамочного соглашения", которое предусматривает разоружение "Хезболлы" и поэтапный вывод израильских военнослужащих с юга Ливана.
Отмечается, что послы Израиля и Ливана в США не примут участия в переговорах.
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