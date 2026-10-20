Израиль и Ливан проведут переговоры в США

Делегации Израиля и Ливана сегодня проведут переговоры на рабочем уровне в городе Тампа, штат Флорида, США.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника, встречи запланированы на 20-21 октября, передает Day.Az.

Основное внимание на переговорах будет уделено продвижению "Трехстороннего рамочного соглашения", которое предусматривает разоружение "Хезболлы" и поэтапный вывод израильских военнослужащих с юга Ливана.

Отмечается, что послы Израиля и Ливана в США не примут участия в переговорах.