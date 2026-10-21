Трамп призвал Украину заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна быть заинтересована в скорейшем завершении войны с Россией, иначе ситуация для Киева будет ухудшаться.

Как передает Day.Az, об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

По его словам, у России больше людских ресурсов для продолжения боевых действий, тогда как возможности Украины ограничены. Трамп также заявил, что США и европейские страны потратили значительные средства на поддержку Украины, однако Вашингтон, по его утверждению, получил взамен лишь "горе, смерть и огромные финансовые потери". Он добавил, что Европа устала от конфликта и что Киеву пора заключить соглашение.

При этом американский президент допустил, что для достижения договоренностей Путину и Зеленскому необязательно встречаться лично. "Мне все равно, как это будет сделано", - отметил Трамп.