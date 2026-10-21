Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает в переговорах с США на возобновлении масштабных военных действий против Ирана, призывая "завершить начатое".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В то же время президент США Дональд Трамп дал понять израильской стороне, что Вашингтон не намерен предпринимать шаги, способные привести к эскалации, до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

По данным издания, обсуждение возможности возобновления боевых действий против Ирана может быть тактическим ходом, направленным на усиление давления на Тегеран с целью добиться от него уступок.