https://news.day.az/world/1868513.html Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает в переговорах с США на возобновлении масштабных военных действий против Ирана, призывая "завершить начатое". Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана - СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает в переговорах с США на возобновлении масштабных военных действий против Ирана, призывая "завершить начатое".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В то же время президент США Дональд Трамп дал понять израильской стороне, что Вашингтон не намерен предпринимать шаги, способные привести к эскалации, до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.
По данным издания, обсуждение возможности возобновления боевых действий против Ирана может быть тактическим ходом, направленным на усиление давления на Тегеран с целью добиться от него уступок.
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