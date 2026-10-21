В европейской стране массово перестали работать сайты

Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах из-за угрозы взлома в связи с уязвимостями в языке программирования PHP. Об этом сообщил портал NU.nl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в настоящее время не работают сайт нижней палаты парламента Нидерландов, платформа для публикации заявлений местных властей NotuBiz, цифровые сервисы большинства учебных и научных учреждений, страницы полицейского профсоюза ACP, транспортной компании EBS и некоторых футбольных клубов.

По данным портала, выявленные уязвимости могут позволить мошенникам удаленно захватить контроль над серверами. Выпуск обновления безопасности запланирован на 16:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени).