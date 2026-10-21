SpaceX резко нарастила выручку

Выручка американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска в III квартале выросла на 161% год к году, до $14,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчетность компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, рост выручки обусловлен заключением сделок по аренде дата-центров, что значительно увеличило продажи и прибыль.

"В III квартале выручка компании увеличилась более чем вдвое, достигнув $14,6 млрд по сравнению с $5,6 млрд годом ранее, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших $12,9 млрд", - говорится в материале.

При этом SpaceX вышла на чистую прибыль в размере $4,4 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, прогнозировавших около $2 млрд. За аналогичный период прошлого года компания получила чистый убыток в размере $1,1 млрд.