Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным
Специальный представитель Президента США Стив Уиткофф назвал конструктивной встречу с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 21 октября в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Уиткофф написал в социальной сети X.
"На встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге мы стремились закрепить прогресс, достигнутый в Осло", - сообщил он.
Специальный представитель Президента США отметил, что переговоры прошли в конструктивной обстановке и дипломатические контакты будут продолжены.
"Эти переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трёхсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", - подчеркнул Уиткофф.
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