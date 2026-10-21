Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным

Специальный представитель Президента США Стив Уиткофф назвал конструктивной встречу с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 21 октября в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Уиткофф написал в социальной сети X.

"На встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге мы стремились закрепить прогресс, достигнутый в Осло", - сообщил он.

Специальный представитель Президента США отметил, что переговоры прошли в конструктивной обстановке и дипломатические контакты будут продолжены.

"Эти переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трёхсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", - подчеркнул Уиткофф.