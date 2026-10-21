Иран готов к переговорам, но предупредил США

Иран заявил о готовности возобновить дипломатические переговоры с США.

Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети X.

Министр заявил, что Тегеран готов вновь дать шанс дипломатии, если увидит убедительные доказательства искреннего стремления Вашингтона восстановить доверие и достичь справедливого соглашения.

"Если мы увидим веские доказательства искренности желания США укрепить доверие и добиться справедливого решения, Иран готов вновь дать шанс дипломатии", - подчеркнул Арагчи.

Глава МИД Ирана призвал США не выбирать путь военного противостояния.

По его словам, если Вашингтон предпочтёт войну дипломатии, это обернётся для США очередным стратегическим поражением, ещё более масштабным, чем предыдущие.