Кушнер оценил переговоры с Путиным

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оценил итоги недавних переговоров по Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, мнением по этому вопросу он поделился на своей странице в соцсети Х.

По его словам, он и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф благодарны Дональду Трампу за руководство процессом, а участникам переговоров от России, Украины и Европы - за конструктивное взаимодействие.

"Впереди еще предстоит большая работа, но у нас есть реальная возможность выйти за рамки этой войны и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания на поколения вперед", - отметил Кушнер.

Переговоры президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге длились 3 часа. Джаред Кушнер подключился к ним в онлайн-формате.