https://news.day.az/world/1868720.html Кушнер оценил переговоры с Путиным Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оценил итоги недавних переговоров по Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, мнением по этому вопросу он поделился на своей странице в соцсети Х.

Кушнер оценил переговоры с Путиным

В мире, 21 октября 2026 23:40 (UTC +04:00) 432
Кушнер оценил переговоры с Путиным

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оценил итоги недавних переговоров по Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, мнением по этому вопросу он поделился на своей странице в соцсети Х.

По его словам, он и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф благодарны Дональду Трампу за руководство процессом, а участникам переговоров от России, Украины и Европы - за конструктивное взаимодействие.

"Впереди еще предстоит большая работа, но у нас есть реальная возможность выйти за рамки этой войны и создать основу для прочного мира, безопасности и процветания на поколения вперед", - отметил Кушнер.

Переговоры президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге длились 3 часа. Джаред Кушнер подключился к ним в онлайн-формате.

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От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО 20 октября 19:21 (UTC+04), Культура 3 925
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Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 20 октября 18:38 (UTC+04), Общество 673
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде - ФОТО 20 октября 18:19 (UTC+04), Официальная хроника 7 284
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Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az 20 октября 17:55 (UTC+04), Политика 5 062
В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках 20 октября 17:40 (UTC+04), Общество 698
Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз 20 октября 17:37 (UTC+04), В мире 821
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО 20 октября 17:34 (UTC+04), Общество 675
В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 911
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ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 4 181
Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии 20 октября 17:03 (UTC+04), Культура 1 795
AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 4 137
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День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 899
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