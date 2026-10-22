Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО

В столице Албании Тиране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

Как передает Day.Az, участники акций вновь вышли на улицы города, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.

Основную часть протестующих составляют студенты и учащиеся старших классов, к которым присоединились преподаватели и другие недовольные политикой правительства граждане.

Участники выступлений требуют снижения стоимости образования, увеличения государственного финансирования учебных заведений и борьбы с коррупцией.

В последние дни ситуация в Тиране резко обострилась. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки.

Столкновения происходили в центральной части города, в том числе возле правительственных зданий. В ходе беспорядков были повреждены объекты инфраструктуры, подожжены автомобили и здания.

В интернете также распространяются кадры демонтажа протестующими камер видеонаблюдения. При этом подтверждений того, что подобные действия приобрели массовый характер именно 21 октября, пока нет.

На фоне продолжающихся выступлений премьер-министр Эди Рама отказался уходить в отставку и обвинил своих политических противников в разжигании беспорядков.

Протестующие, в свою очередь, заявляют о намерении продолжать акции до выполнения своих требований.