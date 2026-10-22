Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО

Ущерб от беспорядков во Франции может составить более миллиарда евро

Как передает Day.Az, по оценкам Morningstar DBRS, он составит около 1,2 миллиарда евро, а по оценкам фонда IFRAP - 910 миллионов евро. Дополнительные расходы связаны с перебоями в экономической деятельности.

За три дня было задержано более 2300 человек, а около тысячи полицейских и пожарных получили ранения. Повреждено или разграблено не менее 3000 торговых точек. В городе Лимож сгорела историческая ратуша.

Страховщики могут выплатить более 793 миллионов евро компенсаций, что больше, чем после беспорядков в 2023 году.