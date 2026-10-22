В Вашингтоне возник спор

Пентагон планирует разработать новую разведывательную программу, которая должна помочь США вести экономическое противостояние с Китаем и другими конкурентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, в рамках инициативы американские разведчики могут действовать под видом представителей частного сектора, не раскрывая связи с правительством США. Проект должен стать частью более масштабной кампании военного ведомства. Курировать его, как утверждает WP, должен бывший сотрудник ЦРУ Том Ракусан, занимающий должность старшего советника первого заместителя главы Пентагона Стива Файнберга.

Источники газеты сообщили, что к разработке инициативы привлекли специалистов из разных подразделений военного ведомства и бывших сотрудников ЦРУ. При этом программа пока находится на стадии планирования. Один из собеседников издания предположил, что Ракусан стремится создать внутри Пентагона структуру, напоминающую ЦРУ.

Пентагон отверг утверждения издания. Заместитель пресс-секретаря ведомства Джейкоб Блисс заявил, что информация, на которой основана публикация, не соответствует действительности. ЦРУ отказалось комментировать сообщения.