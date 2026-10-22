https://news.day.az/world/1868738.html При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате удара по аэропорту города Даммам на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что удар произошел вечером 21 октября.
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате удара по аэропорту города Даммам на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что удар произошел вечером 21 октября. В текущий момент оценивается масштаб ущерба.
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