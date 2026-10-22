https://news.day.az/world/1868783.html Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО Масштабные протесты студентов и преподавателей прошли по всей Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие требуют увеличения финансирования образования, улучшения условий в школах и вузах, повышения заработной платы и доступного жилья.
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО
Масштабные протесты студентов и преподавателей прошли по всей Греции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие требуют увеличения финансирования образования, улучшения условий в школах и вузах, повышения заработной платы и доступного жилья.
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