Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО

Смартфоны iPhone, украденные из магазина американской компании Apple в Лилле, оказались заблокированы. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей соцсетей опубликовал видео, на котором запечатлен экран украденного iPhone с сообщением: "Верните устройство в магазин Apple в Лилле. Это устройство заблокировано и отслеживается. Местные власти будут уведомлены".

Такие меры защиты также распространяются на устройства Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.

Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. В дальнейшем демонстранты стали выступать против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

В ряде городов митинги стали выходить из-под контроля. Протестующие начали устраивать погромы и поджоги, грабить магазины. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки.

18 октября президент Макрон выступил с экстренным обращением, в котором потребовал от правительства принять меры, чтобы протесты впредь не повторялись. Политик пообещал наказать виновных в погромах и поддержать пострадавший бизнес. Оппоненты Макрона назвали его выступление "плачевным" и возложили на президента ответственность за социальное недовольство.