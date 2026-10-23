Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять программных приоритетов Китая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что к числу приоритетов Пекина относятся тесная связь с народом, высокий уровень благосостояния, более тесная увязка развития и национальной безопасности, ускоренная военная модернизация и всеобъемлющая партийная дисциплина.

"Поразительной была фраза Си о том, что нужно быть готовым к "сильным ветрам, сильным волнам и даже опасным штормам". Кого или что он имел в виду под этим, он оставил открытым. Ни Тайвань, ни США, ни экономический спад, согласно имеющимся источникам, не были названы поименно", - следует из публикации.

Как утверждает газета, немецкие и европейские наблюдатели расценивают речь председателя КНР как сигнал в свою сторону.

"Связь между экономическим развитием и политикой безопасности предполагает, что Пекин рассматривает стратегическую промышленную политику и военное перевооружение как единое целое", - резюмировали авторы материала.