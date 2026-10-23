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В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО

В Турции произошел взрыв на шахте в провинции Зонгулдак. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Обстоятельства взрыва уточняются.