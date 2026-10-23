Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО

Молния ударила в самолет во время полета над Чили - момент инцидента случайно записал один из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.

Борт направлялся из города Антофагаста на севере Чили в столицу страны Сантьяго. Вспышка на секунду озарила салон, и раздался громкий хлопок. Люди отреагировали на происшествие громкими возгласами и нервным смехом.

В результате никто из пассажиров не пострадал, борт штатно приземлился в пункте назначения.