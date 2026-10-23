https://news.day.az/world/1869143.html Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО Молния ударила в самолет во время полета над Чили - момент инцидента случайно записал один из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az. Борт направлялся из города Антофагаста на севере Чили в столицу страны Сантьяго. Вспышка на секунду озарила салон, и раздался громкий хлопок.
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО
Молния ударила в самолет во время полета над Чили - момент инцидента случайно записал один из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az.
Борт направлялся из города Антофагаста на севере Чили в столицу страны Сантьяго. Вспышка на секунду озарила салон, и раздался громкий хлопок. Люди отреагировали на происшествие громкими возгласами и нервным смехом.
В результате никто из пассажиров не пострадал, борт штатно приземлился в пункте назначения.
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