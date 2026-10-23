Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция, которая привыкла представлять себя одним из главных защитников демократии и прав человека, столкнулась с весьма неприятными для себя результатами социологического исследования. Подавляющее большинство жителей Корсики выступает за широкую автономию острова. Фактически корсиканцы дают понять Парижу, что хотят самостоятельно распоряжаться своим будущим, защищать национальную самобытность и принимать решения, непосредственно затрагивающие их жизнь.

22 октября Французский институт общественного мнения (IFOP) обнародовал результаты масштабного опроса, проведенного по заказу политического объединения "Регионы и солидарные народы". Согласно исследованию, 77% жителей Корсики поддерживают предоставление острову широкой автономии. Еще 66% выступают за принятие соответствующего конституционного законопроекта Сенатом Франции.

Особенно показательны ответы на вопросы, касающиеся национальной идентичности. Так, 87% опрошенных корсиканцев хотят, чтобы исторические, языковые и культурные особенности их народа были признаны Конституцией Франции. Еще 79% выступают за предоставление корсиканскому языку официального статуса наряду с французским.

При этом 82% жителей острова поддерживают расширение законодательных полномочий местных властей, а 72% считают необходимым введение особого статуса резидента, позволяющего регулировать доступ к недвижимости.

Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, насколько велико стремление корсиканцев самостоятельно решать вопросы развития своего острова. Люди хотят сохранить язык, культуру, землю и право влиять на решения, которые сегодня во многом зависят от центральной власти.

Примечательно, что подобные настроения находят понимание и среди населения самой Франции. Предоставление Корсике широкой автономии поддерживают 57% французских респондентов, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 52%. Более того, 62% выступают за одобрение соответствующего законопроекта Сенатом.

Получается, что необходимость пересмотра отношений между Парижем и Корсикой признает большинство опрошенных как на самом острове, так и во Франции в целом.

Однако французские власти десятилетиями предпочитали рассматривать вопрос Корсики, прежде всего, через призму государственного единства. Требования расширить права местного населения постоянно наталкивались на ограничения, связанные с представлениями Парижа о единой и неделимой республике.

В результате даже такие естественные для любого народа стремления, как официальное признание родного языка и защита культурной самобытности, становятся предметом длительных политических споров.

Здесь возникает вполне закономерный вопрос. Почему Франция, регулярно выступающая с заявлениями о необходимости уважения прав народов и демократических свобод, столь осторожно относится к аналогичным требованиям на собственной территории?

Показательно, что 21 октября в Сенате Франции началось рассмотрение законопроекта о конституционном закреплении автономии Корсики. Документ, уже одобренный Национальным собранием, предусматривает признание особого статуса острова в составе Французской Республики.

Однако даже предлагаемые изменения не удовлетворяют всех требований корсиканцев. В частности, вопрос официального статуса корсиканского языка наряду с французским и введения особого статуса резидента остался за рамками предложенной реформы.

Следовательно, Париж по-прежнему стремится самостоятельно определять пределы самостоятельности Корсики, хотя результаты опроса свидетельствуют о значительно более широких ожиданиях местного населения.

Стоит учитывать и еще одно обстоятельство. Поддержка автономии не равнозначна требованию немедленной независимости. Представленное исследование показывает, что большинство корсиканцев сегодня выступают именно за расширение самоуправления. Однако это нисколько не уменьшает политического значения их позиции. Парижу фактически предлагают отказаться от привычки принимать важнейшие решения за жителей острова.

История Корсики заставляет обратить внимание и на другую проблему Франции - сохранение заморских территорий, отношения которых с центральной властью также становятся предметом серьезных разногласий.

Корсика географически относится к европейской части Франции и не является заморской территорией. Однако требования ее жителей перекликаются с вопросами самоопределения, которые уже много лет обсуждаются в отношении Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Причем обе эти территории включены Организацией Объединенных Наций в список несамоуправляющихся территорий, в отношении которых сохраняется международная повестка деколонизации.

И здесь Парижу стоило бы внимательнее прислушаться к собственным заявлениям о свободе и правах народов.

Франция давно должна признать, что колониальная эпоха осталась в прошлом и сохранение контроля над территориями не может оправдываться исключительно историческими обстоятельствами или государственными интересами. Будущее каждого народа должно определяться с учетом свободно выраженной воли его жителей.

Для одних территорий приемлемым решением может стать широкая автономия, для других - независимость. Важнее всего, чтобы выбор действительно принадлежал населению, а не навязывался из Парижа.

При этом Франции следовало бы задуматься и над тем, почему спустя десятилетия после завершения эпохи колониальных империй вопросы самостоятельности, языка и национальной идентичности по-прежнему вызывают столь острые споры.

Результаты опроса на Корсике стали очередным напоминанием о существовании этой проблемы. Подавляющее большинство жителей острова требует расширения своих прав, а французское общество в значительной степени поддерживает подобные изменения.

Парижу пора отказаться от политики, при которой центральная власть считает себя вправе определять, какой объем самостоятельности достаточен для других народов. Уважение к их воле должно стать главным принципом отношений Франции с Корсикой и ее заморскими территориями.

И если Франция действительно намерена оставаться примером демократии, начинать следует с уважения права народов самостоятельно определять свое будущее.