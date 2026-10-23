В США указали на уязвимость экономики Китая

С 2018 года доля китайских промышленных предприятий, работающих в убыток, удвоилась и составляет на данный момент 30%. Об этом пишет The Atlantic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все большее количество китайских заводов не справляются как минимум с одной важнейшей задачей: получением прибыли", - говорится в материале.

По данным издания, предприятия КНР терпят убытки, несмотря на резкий рост экспорта. При этом власти оказывают поддержку нерентабельным компаниям, чтобы сохранить рабочие места и выполнить экономические планы. В результате экономика Китая долгое время была переполнена так называемыми "компаниями-зомби", которые фактически являются банкротами и существуют только благодаря поддержке кредиторов и государства.

Это, отмечает автор, привело к негативным последствиям для всей страны. Вложения в неэффективные предприятия увеличивают долговую нагрузку. В нефинансовом секторе соотношение долга к ВВП уже превысило 300%. Кроме того, высокая зависимость от экспорта делает Пекин уязвимым к протекционистским мерам со стороны других государств.