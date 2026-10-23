Срок ареста Роберта Кочаряна продлили

Срок ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна продлён ещё на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение принял Антикоррупционный суд Армении.

Адвокат Кочаряна сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение.

Роберт Кочарян был задержан 25 августа. Ему президенту предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества.