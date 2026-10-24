https://news.day.az/world/1869247.html Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как главный претендент на пост представителя Евросоюза в потенциальном переговорном процессе с Россией. Об этом 23 октября сообщила газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как главный претендент на пост представителя Евросоюза в потенциальном переговорном процессе с Россией. Об этом 23 октября сообщила газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации издания, Стубба могут назначить представителем на переговорах с Москвой, поскольку он поддерживает хорошие личные контакты с президентом США Дональдом Трампом.
"Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками", - говорится в материале.
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