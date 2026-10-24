Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как главный претендент на пост представителя Евросоюза в потенциальном переговорном процессе с Россией. Об этом 23 октября сообщила газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, Стубба могут назначить представителем на переговорах с Москвой, поскольку он поддерживает хорошие личные контакты с президентом США Дональдом Трампом.

"Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками", - говорится в материале.