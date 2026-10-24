Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе

Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии выступили с совместным призывом в кратчайшие сроки обеспечить свободное и безопасное мореплавание в Ормузском проливе. Соответствующее заявление 23 октября опубликовано на сайте турецкого МИД, передает Day.Az.

"Министры особо отметили жизненно важное значение свободы судоходства, постоянной безопасности на море, а также защиты прав и свобод, связанных с мореплаванием", - сказано в заявлении.

По итогам переговоров в Стамбуле стороны отметили, что противостояние между США и Израилем с Ираном должно быть прекращено исключительно путем переговоров. Участники указали на недопустимость атак на мирное население и стратегические объекты.

Главы дипломатических ведомств подчеркнули, что дестабилизация морских маршрутов представляет угрозу для мировой экономики и безопасности целого ряда государств, так как ведет к разрыву глобальных логистических цепочек и ставит под удар поставки энергоресурсов, продовольствия и удобрений.



Исходя из этого, дипломаты осудили любые действия, мешающие легальному судоходству, и выступили за максимально быстрое возобновление безопасного транзита через Ормузский пролив.