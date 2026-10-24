В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО

В Праге вспыхнули протесты против изменения системы финансирования общественного телевидения и радио, в рамках которых несогласные с проектом попытались попасть в здание палаты депутатов национального парламента. Об этом 23 октября сообщила пресс-секретарь местных правоохранительных органов Ева Кропачова, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"После 22:00 на площади находилось несколько сотен человек. Вечером несколько десятков из них пытались попасть в палату депутатов, но полиция помешала им это сделать. Никто не был задержан", - приводит ее слова агентство České noviny.

Уточняется, что акция проходила на Малостранской площади. Ее участники - люди из оппозиции, журналисты, деятели культуры и обычные чехи - выступали против правительственного плана отказаться от обязательных сборов на финансирование чешского телевидения и радио в пользу их содержания на средства государственного бюджета. По их мнению, одобрение соответствующей инициативы якобы повлияет на независимость общественных СМИ.

Люди приходили на улицы с национальными флагами, а также плакатами с лозунгами "Чешская Республика здесь, Чехия наша" и "Мы не отдадим СМИ". Организаторы намерены оставаться на площади вплоть до завершения голосования в палате депутатов.

Волнения фиксируются практически во всей Европе уже почти месяц. Так, во Франции школьники устраивают погромы из-за недовольства системой образования, в Албании студенты вступают в противостояние с полицией в связи с несогласием с социальной политикой, а в Италии организуют уличные беспорядки по указаниям оппозиционеров.