Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) заявил о необходимости немедленной реализации инициированных в стране реформ, подчеркнув, что экономика страны остро нуждается в переменах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия. И на это не влияют никакие результаты выборов. Именно сейчас это утверждение верно как никогда. Потому что наша экономика находится под давлением", - сказал Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

При этом канцлер ФРГ признал, что многие жители страны страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с колоссальными вызовами. "Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас," - подчеркнул он.

"Германия должна оставаться индустриальной державой. Нам нужно производственное присутствие в Германии. Только это создает устойчивые и хорошие рабочие места на долгосрочную перспективу", - констатировал он.

В качестве первоочередных мер по выводу ФРГ из кризиса Мерц назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение избыточной бюрократии. Он пояснил, что перед кабинетом министров стоят "сложные задачи" в сферах пенсионного обеспечения, здравоохранения и социального ухода. Канцлер ФРГ заметил, что избиратели будут оценивать блок ХДС/ХСС по способности довести начатые преобразования до конца. "Именно по нам, по блоку ХДС/ХСС, будут судить, удалось ли нам действительно претворить эти реформы в жизнь, - утверждал он.

В своем выступлении канцлер напрямую обратился к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию. Мерц напомнил о необходимости соблюдения взятых обязательств. "То, о чем мы совместно договорились, остается в силе. И то, о чем мы совместно договорились, должно быть быстро реализовано уже сейчас", - резюмировал глава правительства ФРГ.