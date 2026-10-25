Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО

Манифестации в столице Каталонии переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, протестующие громят улицы и поджигают мусорные баки. Об этом сообщила испанская газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов, после чего подожгли их. Прибывшая полиция предприняла попытку разогнать толпу, но митингующие забросали их камнями. Отмечается, что местные магазины были вынуждены закрыться из-за нарастающего в городе напряжения.

Газета охарактеризовала участников беспорядков как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Прибывшим на место силам правоохранительных органов удалось разогнать толпу, но небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и устроили погромы.