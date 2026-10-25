https://news.day.az/world/1869415.html Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО Манифестации в столице Каталонии переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, протестующие громят улицы и поджигают мусорные баки. Об этом сообщила испанская газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО

В мире, 25 октября 2026 09:01 (UTC +04:00) 139
Протестующие устроили погромы в Барселоне

Манифестации в столице Каталонии переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, протестующие громят улицы и поджигают мусорные баки. Об этом сообщила испанская газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов, после чего подожгли их. Прибывшая полиция предприняла попытку разогнать толпу, но митингующие забросали их камнями. Отмечается, что местные магазины были вынуждены закрыться из-за нарастающего в городе напряжения.

Газета охарактеризовала участников беспорядков как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Прибывшим на место силам правоохранительных органов удалось разогнать толпу, но небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и устроили погромы. 

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Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 144
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 455
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 181
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 766
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Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 051
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 128
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 691
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Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 114
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В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 997
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 660
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 270
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 201
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 783
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В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 942
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 203
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