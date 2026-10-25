https://news.day.az/world/1869421.html Маск заявил о кровожадности европейцев Американский предприниматель Илон Маск назвал европейцев и неоконсерваторов поджигателями войны. Об этом он написал на своей странице в Х, передает Day.Az. Он ответил на публикацию, в которой автор обвинил европейцев в поддержке продолжения военного конфликта на Украине. "Они кровожадные поджигатели войны", - написал Маск.
Маск заявил о кровожадности европейцев
Американский предприниматель Илон Маск назвал европейцев и неоконсерваторов поджигателями войны. Об этом он написал на своей странице в Х, передает Day.Az.
Он ответил на публикацию, в которой автор обвинил европейцев в поддержке продолжения военного конфликта на Украине.
"Они кровожадные поджигатели войны", - написал Маск.
Похожее заявление Маск сделал этой же ночью, написав "испытываю лишь полнейшее презрение к лицемерным, злобным поджигателям войны".
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