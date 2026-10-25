Маск заявил о кровожадности европейцев

Американский предприниматель Илон Маск назвал европейцев и неоконсерваторов поджигателями войны. Об этом он написал на своей странице в Х, передает Day.Az.

Он ответил на публикацию, в которой автор обвинил европейцев в поддержке продолжения военного конфликта на Украине.

"Они кровожадные поджигатели войны", - написал Маск.

Похожее заявление Маск сделал этой же ночью, написав "испытываю лишь полнейшее презрение к лицемерным, злобным поджигателям войны".