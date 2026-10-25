Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу

В международном аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде возобновлены международные рейсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, первый и второй терминалы аэропорта, работа которых была приостановлена более чем на две недели из-за атак хуситов из Йемена, вновь открылись 25 октября.

Администрация аэропорта сообщила, что первый терминал будет обслуживать внутренние рейсы, а второй - международные рейсы национальных авиакомпаний страны.

Между тем, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии заявили о перехвате баллистической ракеты и беспилотного летательного аппарата, направлявшихся в сторону Эр-Рияда.

Напомним, что работа аэропорта была приостановлена после атаки 10 октября, ответственность за которую взяли на себя хуситы. Хуситы предупредили, что могут вновь нанести удар по аэропорту.