Выборы в Болгарии: кто побеждает?

Действующий глава государства Илияна Йотова побеждает в первом туре на очередных выборах президента Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в соответствии с опросами избирателей на выходе с участков, проведенными социологическим агентством Alpha Research ("Альфа рисерч") и агентством "Мяра", представленных в эфире Болгарского национального телевидения, за Йотову проголосовало около 35,3% избирателей. Ее основного оппонента - бывшего премьер-министра технического правительства, Андрея Гюрова, поддержанного оппозицией, выбрали около 32% избирателей. Именно Йотова и Гюров примут участие во втором туре голосования, который состоится 1 ноября.

На третьем месте остался кандидат от политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого проголосовали около 13% избирателей.

Неожиданностью стала рекордно низкая избирательная активность. По данным опросов, в голосовании участвовали около 22,3% граждан, имеющих право голоса, что является антирекордом избирательной активности на выборах в Болгарии. Ранее самая низкая явка была зафиксирована в мае 2007 года, когда в выборах приняли участие лишь 28,6% избирателей.