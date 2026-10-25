Пожар в театре в Москве - ВИДЕО

В здании московского "Театра на Юго-Западе" произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В здании по адресу: проспект Вернадского, 125 возник пожар, идет густой черный дым. Из здания проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

"Что горит и площадь пожара уточняются", - сказали в оперативных службах. По словам собеседника агентства, на месте работают пожарные спасательные подразделения.

По предварительным данным, площадь пожара около 25 кв. м, очаг находится в подсобном помещении. Позже в оперативных службах сообщили о локализации возгорания. Эвакуировано 55 человек. Информацию о локализации пожара подтвердили и в ГУ МЧС России по Москве.

Московский театр на Юго-Западе - это государственный театр в Москве, основанный в 1977 году. Художественный руководитель театра с 2011 года - Олег Леушин.

Согласно афише театра, 25 октября в репертуаре был показ спектакля "Циники" и в 20:30 стоит "Цикл: Музыка.про".