США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины

США возобновили передачу Украине разведывательных данных в полном объеме и сняли ограничения, введенные в отношении системы спутниковой связи Starshield.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский.

По его словам, решение Вашингтона имеет важное значение для укрепления оборонных возможностей Украины.

Вместе с тем Зеленский отметил, что одной из основных проблем, с которыми сталкивается его страна, остается нехватка средств противовоздушной обороны.

Президент Украины также не исключил возникновения новых проблем со спутниковой связью Starlink в период проведения промежуточных выборов в США.