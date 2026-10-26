https://news.day.az/world/1869588.html США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины США возобновили передачу Украине разведывательных данных в полном объеме и сняли ограничения, введенные в отношении системы спутниковой связи Starshield. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский. По его словам, решение Вашингтона имеет важное значение для укрепления оборонных возможностей Украины.
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины
США возобновили передачу Украине разведывательных данных в полном объеме и сняли ограничения, введенные в отношении системы спутниковой связи Starshield.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский.
По его словам, решение Вашингтона имеет важное значение для укрепления оборонных возможностей Украины.
Вместе с тем Зеленский отметил, что одной из основных проблем, с которыми сталкивается его страна, остается нехватка средств противовоздушной обороны.
Президент Украины также не исключил возникновения новых проблем со спутниковой связью Starlink в период проведения промежуточных выборов в США.
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