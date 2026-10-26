Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что социальные сети наносят ущерб демократии, помогая мобилизовать участников беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ahramonline, об этом он сказал во время визита в Марсель на фоне продолжающихся протестов против роста стоимости жизни.

По словам Макрона, во время акций 17 октября соцсети использовали для привлечения людей к местам столкновений, нападений и мародерства. Он также предупредил, что предстоящие в выходные демонстрации могут сопровождаться новыми рисками, а маршруты протестов будут проходить за пределами городских центров для поддержания общественного порядка.

Власти признали, что недооценили масштаб предыдущих выступлений. Во время последних протестов задержали 1435 человек. По данным министра внутренних дел Лорана Нуньеса, ранения получили 267 полицейских и жандармов, а также 150 участников акций. Министр отметил высокий уровень насилия в отношении сил безопасности.

Беспорядки начались на фоне выступлений студентов, требовавших улучшения условий обучения, и переросли в более широкое движение против роста стоимости жизни и действий полиции.