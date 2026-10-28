Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

После обработки около 42% бюллетеней на парламентских выборах в Израиле ни один из политических блоков не набрал необходимого для формирования большинства числа мандатов. При этом правый блок во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху опережает оппозицию.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 05:58 по местному времени было подсчитано 41,9% бюллетеней, передает Day.Az.

Согласно данным газеты The Times of Israel, блок Нетаньяху предварительно получает 57 мест в Кнессете, тогда как оппозиционный блок - 47. Партии "Объединенный список" и РААМ в совокупности могут рассчитывать на 16 мандатов.

По предварительным результатам, возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" набирает 28 мандатов, а оппозиционная партия "Яшар" - 21.

Газета Haaretz отмечает, что Нетаньяху имеет небольшое преимущество перед лидером оппозиции Гади Айзенкотом, бывшим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который в настоящее время возглавляет партию "Яшар".

В израильском парламенте - Кнессете - предусмотрено 120 мест. Для получения абсолютного большинства необходимо завоевать не менее 61 мандата. Как отмечают западные СМИ, после завершения подсчета голосов ключевым этапом станет формирование правящей коалиции.

Особое внимание привлекла высокая явка избирателей, которая составила 77,7%. Это один из наиболее высоких показателей в истории страны. Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах в 2022 году явка составила 70,6%.

Ранее Нетаньяху заявил о решающем преимуществе правого блока на парламентских выборах.

"Правый блок обладает явным и решающим большинством среди сионистской общественности и всех сил, поддерживающих государство", - заявил он в ночь на среду, выступая в избирательном штабе партии "Ликуд" в Иерусалиме.

При этом перед голосованием ведущие израильские экзитполы прогнозировали преимущество оппозиции, которой отводили 52-53 места в парламенте. Однако последующие обновления предварительных данных показали, что блок Нетаньяху по итогам выборов может получить сопоставимое с оппозицией число мандатов или незначительно опередить ее.