https://news.day.az/world/1872929.html В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО В Нью-Йорке прошли масштабные протесты с требованием изменений в Демпартии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Десятки тысяч людей протестовали против назначения Хакима Джеффриса на пост спикера Палаты представителей и Чака Шумера на пост лидера большинства.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты с требованием изменений в Демпартии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Десятки тысяч людей протестовали против назначения Хакима Джеффриса на пост спикера Палаты представителей и Чака Шумера на пост лидера большинства.
На плакатах надписи: "Нет королям", "Голоса избирателей важнее, чем миллиардеры" и "Мы не голосовали за сохранение статус-кво, давайте "выкинем" Шумера и Джеффриса".
И Шумер и Джеффрис известны поддержкой Израиля и тесной связью с крупнейшиии корпорациями Америки, и считаются представителями старых элит Демпартии.
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