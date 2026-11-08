В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО

В Нью-Йорке прошли масштабные протесты с требованием изменений в Демпартии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Десятки тысяч людей протестовали против назначения Хакима Джеффриса на пост спикера Палаты представителей и Чака Шумера на пост лидера большинства.



На плакатах надписи: "Нет королям", "Голоса избирателей важнее, чем миллиардеры" и "Мы не голосовали за сохранение статус-кво, давайте "выкинем" Шумера и Джеффриса".

И Шумер и Джеффрис известны поддержкой Израиля и тесной связью с крупнейшиии корпорациями Америки, и считаются представителями старых элит Демпартии.