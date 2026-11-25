Правительство Молдовы не стало продлевать режим чрезвычайного положения в энергетике, но ввело на 30 дней режим повышенной готовности в энергетическом секторе, сообщило Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Эта мера принята после того, как 24 ноября истек 60-дневный режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидротехническом секторах. Переход к режиму повышенной готовности означает, что власти продолжат следить за ситуацией в энергетическом секторе и будут готовы вмешаться в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что режим повышенной готовности представляет собой превентивную меру, которая позволит властям оперативно вмешаться в ситуацию с энергоснабжением.

В течение периода действия режима будет осуществляться мониторинг ситуации с запасами природного газа, запасами нефтепродуктов и энергетическим балансом. Кроме того, ответственные учреждения и операторы сектора продолжат сотрудничество для предотвращения потенциальных проблем с поставками.

В настоящее время потребители обеспечены электроэнергией, природным газом и нефтепродуктами, поставки осуществляются в обычном режиме, отмечает Минэнерго.

В Молдове с 26 сентября на 60 дней был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике и гидротехническом секторе из-за резкого роста стоимости импорта и дефицита нефтепродуктов, а также обмеления основных рек и водохранилищ из-за экстремальной жары.